В горах Кыргызстана промаркировали еще 6 экотроп

Сотрудники Фонда поддержки развития туризма в КР подготовили, а затем установили информационные стенды еще на шести популярных туристических маршрутах. Информация на стендах сообщает, сколько времени понадобится туристу, чтобы дойти до нужного места, как правило, это вершина, пик, озеро или водопад, сообщает пресс-служба фонда.

"Инфонавигация помогает туристу не заблудиться, это основная функция информационных указателей на экотропах. Ведь даже опытные альпинисты и туристы могут сбиться с тропы и потерять дорогу.

- Исследуется местность, ведется рекогносцировка местности, записывается трекинг, высчитывается тайминг троп. После чего вся эта информация наносится на информационный стенд в виде графики. И, в конце концов, бригада альпинистов должна пройти весь маршрут, порой через труднодоступные места, и установить стенд на нужном месте. При этом на одной тропе за один раз устанавливается 4-5 стендов в разных местах, - об этом рассказали альпинисты-маркировщики троп.

Еще один важный момент, по словам альпинистов, это забота об экологии. На информационных стендах на трех языках есть призывы беречь природу и забирать с собой мусор, не оставлять его в горах. Кроме того, на каждом стенде указан номер телефона МЧС КР на случай непредвиденных ситуаций.

Стенды уже установили в каньонах Сказка, Аксай и Конорчек. А также на тропе, ведущей к водопадам Барскауна. Но самой сложной, как признаются альпинисты, была маркировка тропы к пику Комсомолец. Сама тропа и местность по дороге к пику сложная для монтажа информационного стенда, потребовались профессиональные альпинистские навыки.

Напомним, на сегодняшний день Фонд поддержки развития туризма промаркировал уже более 10 троп на разных туристических направлениях".

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