В Таможенной службе прокомментировали задержание своих сотрудников, причастных к лжетранзиту товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"18 марта 2023 года в средствах массовой информации появилась информация, распространённая пресс-службой ГКНБ КР относительно задержания сотрудников Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, причастных к лжетранзиту товаров и раскрытии коррупционной схемы контрабанды товаров народного потребления из Китая.

Комментируя данную новость ГТС отмечает, что работа по выявлению коррупционной схемы, где были причастны сотрудники таможенной службы, была осуществлена сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ГТС совместно с сотрудниками ГКНБ КР. Материалы дела находились под личным контролем председателя таможенной службы Самат Исабекова.

Выявление вышеуказанной коррупционной схемы говорит о том, что Государственная таможенная служба продолжает вести активную работу по искоренению коррупционных проявлений в органах таможенной службы и очищению личного состава от недобросовестных сотрудников".