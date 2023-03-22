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В Баткене открылась первая ПЦР-лаборатория

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- Нина Ничипорова
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В Баткенском межрайонном центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора открылась первая ПЦР-лаборатория, сообщают в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора КР.

По его данным, ранее баткенские областные больницы отправляли анамнез пациентов для выявления на COVID-19 в Ош.

"После открытия новой и технологичной ПЦР-лаборатории анализ на COVID-19 можно проводить на месте. Сотрудники лаборатории смогут в течение 2-4 часов проводить более 90 анализов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии открытия лаборатории приняли участие полномочный представитель президента в регионе Абдикарим Алимбаев, спецпредставитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных районов Баткенской области Мамыржан Рахимов, мэр города Имамназар Бурканов, аким Баткенского района Учкунбек Имамалиев и медицинские работники.

Здание Баткенского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Центр оснащен всем необходимым передовым медицинским оборудованием. Строительство и оснащение было профинансировано Исламским банком развития.


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URL: https://www.vb.kg/428202
Теги:
аким, мэр, больница, коронавирус, ПЦР, пациент, Баткенская область
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