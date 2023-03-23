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Минтруда напомнило, как получить статус соотечественника и что он дает

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Министерство труда, социального обеспечения и миграции напоминает, что с 13 марта 2023 года соотечественники, имеющие иностранный паспорт, могут подать документы на получение документа Мекен-карт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ "Мекен-карт" обеспечивает беспрепятственный въезд и пребывание на территории Кыргызстана, доступ к услугам образования и медицины, возможность осуществления трудовой деятельности без оформления разрешительных документов и многое другое.

Процесс получения статуса соотечественника является достаточно простым и доступным для иностранных граждан - бывших граждан Кыргызской Республики, их детей и внуков.

Для того чтобы подать заявку на территории Кыргызстана, необходимо обратиться в Центры обслуживания населения и оплатить государственную пошлину в размере 10 000 сом, а также расходы на прием, выдачу, бланк и персонификацию документа Мекен-карт в размере 1315 сомов. Если заявитель находится за границей, то можно подать необходимые документы в загранучреждении Кыргызской Республики и оплатить 10 618 сом и 40 долларов США в качестве консульских сборов.

Оплату можно производить в филиалах ОАО "РСК Банк", ОАО "Айыл Банк", а также отделениях Кыргыз Почтасы.

Срок рассмотрения заявлений составляет порядка 3 месяца в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном. Иностранные граждане имеют право обратиться с ходатайством в упрощенном порядке в том случае, если с момента выхода из гражданства Кыргызской Республики прошло не более шести месяцев.

За дополнительной информацией можно обратиться в Call-центр 119 или написать вопрос на официальных страницах в социальных сетях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства цифрового развития и Министерства иностранных дел.


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URL: https://www.vb.kg/428203
Теги:
Минтруда, соотечественники, Кыргызстан
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