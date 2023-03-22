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Президент поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 марта, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые мусульмане!

"Сердечно поздравляю Вас с наступлением священного месяца Рамазан!

Священный для мусульман месяц Рамазан – это не только воздержание от воды и пищи, это время размышлений и проявления высоких качеств, таких как великодушие, щедрость, самодисциплина, доброта, милосердие, благочестие и сострадание.

Вступая в этот благоприятный месяц, мы получаем возможность развивать свои лучшие стороны и добродетели.

Начало благословенного Рамазана приносит в наши сердца смирение и покаяние, очищение и обновление, призывая избегать расточительства, протягивать руку помощи ближнему.

Не будем забывать, что благополучие семьи, общества и государства – в единстве! Я призываю всех использовать этот месяц как возможность укрепить традиционные ценности и во благо Кыргызстана вместе строить мирное, трудолюбивое, справедливое и порядочное общество, проявлять дружелюбие, уважение к друг другу и окружающей среде.

Уверен, что совместными усилиями мы сумеем создать условия для достойной жизни граждан и дальнейшего развития нашей страны.

Пусть Всевышний дарует всем нам здоровье, счастье, примет наш пост и благословит на добрые дела.

Еще раз поздравляю со священным месяцем! Да хранит Всевышний Аллах наш Кыргызстан!"


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URL: https://www.vb.kg/428206
Теги:
ислам, Садыр Жапаров
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