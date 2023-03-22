Президент поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 марта, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.
Текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые соотечественники!
Уважаемые мусульмане!
"Сердечно поздравляю Вас с наступлением священного месяца Рамазан!
Священный для мусульман месяц Рамазан – это не только воздержание от воды и пищи, это время размышлений и проявления высоких качеств, таких как великодушие, щедрость, самодисциплина, доброта, милосердие, благочестие и сострадание.
Вступая в этот благоприятный месяц, мы получаем возможность развивать свои лучшие стороны и добродетели.
Начало благословенного Рамазана приносит в наши сердца смирение и покаяние, очищение и обновление, призывая избегать расточительства, протягивать руку помощи ближнему.
Не будем забывать, что благополучие семьи, общества и государства – в единстве! Я призываю всех использовать этот месяц как возможность укрепить традиционные ценности и во благо Кыргызстана вместе строить мирное, трудолюбивое, справедливое и порядочное общество, проявлять дружелюбие, уважение к друг другу и окружающей среде.
Уверен, что совместными усилиями мы сумеем создать условия для достойной жизни граждан и дальнейшего развития нашей страны.
Пусть Всевышний дарует всем нам здоровье, счастье, примет наш пост и благословит на добрые дела.
Еще раз поздравляю со священным месяцем! Да хранит Всевышний Аллах наш Кыргызстан!"