Кыргызстан занял 2-е место в рейтинге дружественности

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (далее – НИИРК) совместно с Дипломатической академией Кыргызской Республики имени Казы Дикамбаева в Бишкеке проводит международный круглый стол "Дружественный коммуникационный режим Кыргызстана: перспективы развития".

На круглом столе рассказали о результатах мониторинга дружественности коммуникационного режима Кыргызстана. Мониторинг проводился НИИРК в 14 странах.

По итогам 2022 года Кыргызстан занял второе место в рейтинге дружественности. В атмосфере диалога и доверия участники встречи обсудили перспективы, направлений и проектов развития добрососедских отношений Кыргызстана и России.

Эксперты научных и образовательных организаций, экспертно-аналитических центров, общественных организаций, СМИ, представители Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике и представители органов власти Кыргызстана совместно обсуждали перспективы развития совместных проектов и дальнейшего развития дружбы..