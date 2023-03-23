"Школьная лига" в Бишкеке: определились победители по волейболу

Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека поздравляет победителей и призеров с успешным выступлением. Такое спортивное мероприятие проводится ежегодно по 11 видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Основная цель - дальнейшее развитие детско-юношеского спорта в городе Бишкеке, вовлечение учащихся общеобразовательных школ в систематические занятия спортом, выявление перспективных спортсменов для дальнейшей подготовки их в специализированные спортивные школы, укрепление дружеских связей между школами.
С 14 марта 2023 года на спортивной базе школы-гимназии № 62 в рамках программы проводились соревнования по волейболу среди девушек, в которых приняли участие 16 команд из общеобразовательных школ и гимназий города Бишкека.
По итогам соревнований призовые места заняли:
- 1-е место - команда УВКШГ № 62;
- 2-е место - БГИ № 1;
- 3-е место - АУВКШГ № 6.
Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека поздравляет победителей и призеров с успешным выступлением.