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ГКНБ задержан экс-директор МП "Тазалык" Рысбек Сарпашев

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ГКНБ КР задержан бывший вице-мэр Бишкека, также являющийся экс-директором МП "Тазалык" Рысбек Сарпашев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.

"Установлено, что С.Р.А., будучи директором МП "Тазалык" в 2017 - 2018 гг., в целях личного обогащения, вступив в предварительный преступный сговор с отдельными работниками предприятия, необоснованно списал автозапчасти и ГСМ на нерабочую и разукомплектованную спецтехнику (мусоровозы, самосвалы, грузовые транспортные средства). Фактически запчасти и ГСМ были проданы, а полученные денежные средства присвоены ими.

В рамках уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции КР, согласно заключению которой бюджету МП "Тазалык" при причинён ущерб на сумму более 5 млн. сомов.

Следует отметить, что в результате подобных действий, как следствие, наступила катастрофическая нехватка специальной техники и ГСМ, что спровоцировало ненадлежащую работу соответствующих муниципальных служб, ответственных за уборку мусора. Горожане неоднократно жаловалось на большое скопление мусора и несвоевременный его вывоз.

В настоящее время С.Р.А. задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других ответственных лиц, причастных к данной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/428217
Теги:
ГКНБ, Тазалык, задержание, Рысбек Сарпашев
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