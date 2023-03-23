Жители Бишкека недовольны платой экзамена на получение водительских прав

К нам в редакцию vb.kg обратился житель Бишкека Чингиз (имя по его просьбе изменено), который недоволен тем, что за сдачу экзаменов в госучреждении "Унаа" стали брать деньги.

По его словам, он уже не первый раз сдает экзамен на получение водительских прав.

"Раньше данная услуга была бесплатной. Например, если человек в 12-й раз будет сдавать экзамен, то он должен оплатить 2 тысячи сомов. Нужно стоят в очереди для того, чтобы заплатить за экзамен и дальше нужно занимать очередь, где делают регистрацию. Раньше все процедуры выполняли в одном месте. Когда мы спросили у ведомства, почему они сделали данные услуги платными, да еще усложнили все, то там объяснили это тем, что у них новые правила", - рассказывает мужчина.

По словам Чингиза, другие граждане тоже возмущены таким положением дел, так как это отнимает их время.

Отметим, новые правила ПДД ввели с 8 марта текущего года.