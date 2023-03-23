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В Таджикистане три села пострадали от землетрясения

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В результате землетрясения на территории Таджикистана 23 марта в 01:07 по местному времени пострадали три села в Горной Мастче, сообщили "Азия-Плюс" в КЧС.

По словам источника, в основном пострадали вспомогательные сооружения, то есть сараи и коровники, построенные без соблюдения правил безопасности.

При этом было отмечено, что разрушений жилых домов не зафиксировано: в них только возникли трещины различной степени, включая глубокие.

"Сейчас на месте работает комиссия для уточнения ущерба", - отметили в КЧС.

В результате землетрясения, по данным источника, человеческих жертв нет.

Республиканская комиссия по ликвидации последствий землетрясения под руководством премьер-министра Кохира Расулзода находится в Горной Мастче, сообщает "Телевидение Таджикистана".

Между тем, пользователь Facebook по имени Фитрати Хикмат на своей странице опубликовал фотографии с места происшествия.

"В результате землетрясения в ночь с 22 на 23 марта были разрушены десятки коровников в сёлах Пакшиф, Палдорак, Рог и Дехманора Горной Мастчи, а также получили трещины некоторые жилые дома. По словам очевидцев, скот жителей погиб под рухнувшими крышами коровников", - написал Фитрати Хикмат.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, эпицентр землетрясения, который произошел прошлой ночью, находился в 132 км к северо-востоку от города Душанбе, в 50 км к северо-западу от Раштского района, в 30 км к северо-западу от административного центра Горно-Мастчинского района и в 6-7 км к северу от села Палдорак, сельского джамоата Лангари Горно-Мастчинского района Согдийской области.

В эпицентре сила толчков составила 5-6 баллов, в Душанбе – 3-4 балла, в Раштском районе – 4-5 баллов и на территории ГБАО – 2-3 балла.

Также мощное землетрясение произошло 21 марта в 21:47 часов на территории Таджикистана и некоторых других стран. Магнитуда составила от 6,5 до 7,7. Во всех странах, где ощущались толчки, люди спешно покидали свои дома.

Сильные подземные толчки чувствовались в Пакистане, Индии и ряде стран Центральной Азии.

Жители Таджикистана в соцсетях сообщили о подземных толчках в Душанбе, Кулябе, Бохтаре, Дарвазе, Исфаре, Пенджикента, Худжанде и других регионах.


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URL: https://www.vb.kg/428231
Теги:
землетрясение, Таджикистан
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