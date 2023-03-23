ГКДР проводит профилактические мероприятия во всех регионах страны

Сегодня Государственная комиссия по делам религий при содействии Центра религиоведческих исследований и при технической поддержке представительства международной организации "Поиск общих интересов" проводит круглый стол с участием представителей различных религиозных организаций в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках профилактической работы сотрудники ГКДР предоставили информацию по вопросам государственной политики в религиозной сфере, принципу светскости и свободе вероисповедания представителям органов местного самоуправления и религиозных организаций.

Данный круглый стол организован с целью укрепления навыков и потенциала государственных органов, органов местного самоуправления по предупреждению распространения радикальных и экстремистских идеологий, а также сохранить стабильность религиозной ситуации, усилить межконфессиональное взаимодействие и межнациональных отношений, и предотвращения конфликтов.

Данное мероприятие проводится по всей республике.