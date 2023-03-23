Погода
$ 87.60 - 88.31
€ 93.37 - 94.37

ГКДР проводит профилактические мероприятия во всех регионах страны

210  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня Государственная комиссия по делам религий при содействии Центра религиоведческих исследований и при технической поддержке представительства международной организации "Поиск общих интересов" проводит круглый стол с участием представителей различных религиозных организаций в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках профилактической работы сотрудники ГКДР предоставили информацию по вопросам государственной политики в религиозной сфере, принципу светскости и свободе вероисповедания представителям органов местного самоуправления и религиозных организаций.

Данный круглый стол организован с целью укрепления навыков и потенциала государственных органов, органов местного самоуправления по предупреждению распространения радикальных и экстремистских идеологий, а также сохранить стабильность религиозной ситуации, усилить межконфессиональное взаимодействие и межнациональных отношений, и предотвращения конфликтов.

Данное мероприятие проводится по всей республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428232
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Таласская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  