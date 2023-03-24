Дмитрий Медведев: США сейчас, прямо скажем, наши враги

Соединенные Штаты Америки сейчас являются вражеским государством, которое пытается причинить максимальный вред России. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС.

"Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги. Соединенные Штаты Америки - наши враги", - сказал Медведев.

При этом он отметил, что, в отличие от стран ЕС, у Штатов "последовательная позиция". "Они пытаются причинить максимальный вред нам, по возможности вообще разделить страну и как можно жестче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались, - сказал зампред Совбеза. - А то там периодически приходят к власти лидеры, которые начинают умничать - то из НАТО выйдут или приостановят членство, то еще чего-то начнут делать". Американцы своей цели теперь добились, продолжил Медведев, отметив, что позиция США "как раз вполне понятна с точки зрения логики".

"Вот что мне непонятно, так это позиция европейских руководителей, которые не способны принимать решения в пользу европейцев. Все их решения или в пользу отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев", - сказал замглавы СБ РФ. Он подчеркнул, что страны Европы теперь "не только несамостоятельный субъект международного права, они просто превратились в донора Соединенных Штатов Америки за счет собственных налогоплательщиков".

"И все эти их Урсулы, Шольцы, Сунаки - в общем, несть числа этим новым лидерам, с которыми, слава Богу, я не знаком, - они только и делают, что набивают карманы Соединенных Штатов Америки. Причем делают это даже не по идеологическим каким-то причинам, а от глупости и трусости", - заключил Медведев.