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Осужденных в РФ кыргызстанцев будут переводить на родину

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- Бакыт Басарбек
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Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики Кумарбеком Токтакуновым, в состав которой также вошли представители Министерства иностранных дел и посольства Кыргызстана в России, осуществила рабочую поездку в город Москва, в ходе которой провела ряд встреч со статс-секретарем – заместителем министра юстиции России Логиновым А.В., заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Городовым П.П., а также заместителем председателя Верховного Суда Российской Федерации Давыдовым В.А. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, данная встреча прошла в рамках исполнения поручения президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о переводе граждан Кыргызстана, находящихся в местах лишения свободы в России, на родину.

"В ходе встреч стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области защиты прав и интересов кыргызстанцев, пребывающих в России, в частности вопрос перевода в ближайшее время на Родину осужденных к лишению свободы и находящихся в исправительных учреждениях Российской Федерации граждан Кыргызстана.

Стороны договорились об укреплении межведомственного взаимодействия в рамках Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года, участниками которых являются Кыргызстан и Россия, и активизации в текущем году работы по переводу соотечественников на Родину".


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URL: https://www.vb.kg/428237
Теги:
Генеральная прокуратура, заключенные, Россия, Кыргызстан
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