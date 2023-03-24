Осужденных в РФ кыргызстанцев будут переводить на родину

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики Кумарбеком Токтакуновым, в состав которой также вошли представители Министерства иностранных дел и посольства Кыргызстана в России, осуществила рабочую поездку в город Москва, в ходе которой провела ряд встреч со статс-секретарем – заместителем министра юстиции России Логиновым А.В., заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Городовым П.П., а также заместителем председателя Верховного Суда Российской Федерации Давыдовым В.А. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, данная встреча прошла в рамках исполнения поручения президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о переводе граждан Кыргызстана, находящихся в местах лишения свободы в России, на родину.

"В ходе встреч стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области защиты прав и интересов кыргызстанцев, пребывающих в России, в частности вопрос перевода в ближайшее время на Родину осужденных к лишению свободы и находящихся в исправительных учреждениях Российской Федерации граждан Кыргызстана.

Стороны договорились об укреплении межведомственного взаимодействия в рамках Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года, участниками которых являются Кыргызстан и Россия, и активизации в текущем году работы по переводу соотечественников на Родину".