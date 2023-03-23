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В Васильевском айыл окмоту орошаемая пашня возвращена государству

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой Чуйской области проведена проверка исполнения требований земельного законодательства в Васильевском айыл окмоту Аламудунского района. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, проверкой установлено, что на 307,5 га земель сельскохозяйственного назначения отсутсвовали правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы, которые в свою очередь не были переданы в муниципальную собственность.

"В связи с допущенными нарушениями, надзорным органом внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого 307,5 га орошаемой пашни стоимостью 186 млн. 277 тыс. 534 сома возвращены в муниципальную собственность".


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URL: https://www.vb.kg/428238
Теги:
Аламудунский район, Чуйская область, Генеральная прокуратура
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