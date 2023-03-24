В Бишкеке проходит Центральноазиатский IT форум

В Бишкеке представители ряда крупнейших IТ-компаний со всего мира собрались на Центральноазиатском IT бизнес форуме. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, бизнес-делегации из Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, США, Японии, Южной Кореи, Германии и других стран продемонстрируют свои новейшие технологии и примут участие в панельных дискуссиях по таким темам, как искусственный интеллект, блокчейн-технологии, экспортный потенциал и IТ- образование. Также состоится закрытая встреча инвесторов и избранных стартап-проектов.

На вечерней церемонии Central Asian Tech Awards 2023 будут отмечены ведущие IТ-компании и отдельные лидеры из Центральной Азии в семи категориях. Мероприятие призвано вдохновить нынешнее и будущие поколения IТ-специалистов и разработчиков на продвижение своих IТ-инноваций и демонстрацию IТ-потенциала Центральной Азии. Главный приз включает в себя полностью оплаченную поездку в Силиконовую долину.