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В Бишкеке проходит Центральноазиатский IT форум

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке представители ряда крупнейших IТ-компаний со всего мира собрались на Центральноазиатском IT бизнес форуме. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, бизнес-делегации из Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, США, Японии, Южной Кореи, Германии и других стран продемонстрируют свои новейшие технологии и примут участие в панельных дискуссиях по таким темам, как искусственный интеллект, блокчейн-технологии, экспортный потенциал и IТ- образование. Также состоится закрытая встреча инвесторов и избранных стартап-проектов.

На вечерней церемонии Central Asian Tech Awards 2023 будут отмечены ведущие IТ-компании и отдельные лидеры из Центральной Азии в семи категориях. Мероприятие призвано вдохновить нынешнее и будущие поколения IТ-специалистов и разработчиков на продвижение своих IТ-инноваций и демонстрацию IТ-потенциала Центральной Азии. Главный приз включает в себя полностью оплаченную поездку в Силиконовую долину.


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URL: https://www.vb.kg/428240
Теги:
форум, Центральная Азия, информационные технологии, Бишкек
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