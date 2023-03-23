Президент снял Толкунбека Абдыгулова с должности советника директора МВФ

Толкунбек Абдыгулов освобожден от должности советника исполнительного директора МВФ от Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, подписал распоряжение президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров , согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70 Конституции КР Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович отозван от занимаемой должности советника исполнительного директора Международного валютного фонда от Кыргызской Республики.

"Основанием данному решению стало представление председателя Национального банка КР Кубанычбека Боконтаева".