Училась-училась, а диплом фальшивый

В августе 2020 года А.Б., уроженка Таласской области, ныне проживающая в Бишкеке, была назначена на должность специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Первомайского района столицы при правительстве Кыргызской Республики.

Потом стала специалистом отдела загс того же района. Потом – специалистом отдела загс при Министерстве цифрового развития…

Во всем этом не было бы ничего странного, если бы при назначении на должности А.Б. не использовала поддельный диплом КНУ.

Эти должности, согласно квалификационным требованиям, имеет право занимать человек с высшим гуманитарным образованием, причем с направлением "Государственное и муниципальное управление". Не имея такого образования и пользуясь липовым дипломом, А.Б., как сказано в обвинительном заключении, "бросила тень на государственную службу, дискредитировав всю систему государственного управления и нивелируя все положительные результаты работы государственного аппарата органов загс".

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что диплом Юридического факультета Национального университета, который А.Б якобы получила в 2008 году, на самом деле ей не выдавался и в списке выпускников (как и в списках учившихся там студентов) она не значится.

На заседании Первомайского райсуда подсудимая свою вину не признала. Рассказала, что в 2001 году поступила в КНУ на специальность "Лингвистика" с изучением китайского языка. После первого курса решила перевестись на Юридический факультет. Одногруппницы посоветовали ей преподавателя, который может помочь с переводом. Звали преподавателя Канатбек, фамилии она не знает или не помнит. Она с ним встретилась, написала заявление о переводе, и ей сказали, что позвонят позже.

Вроде бы училась, потом вроде бы перевелась на заочное отделение, вовремя все сдавала, в том числе и платила за обучение. В 2008 году получила диплом. Почему он оказался поддельным – А.Б. якобы не в курсе.

Суд признал А.Б. виновной в преступлении, предусмотренном статьей 379 УК КР ("Использование заведомо подложного официального документа" и приговорил к штрафу в размере 50 000 сомов.