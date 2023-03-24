"Закон по защите детей от негативной информации нужен нашей стране"

Инициированный депутатом Жогорку Кенеша Жамилей Исаевой законопроект, который будет штрафовать тех лиц, распространяющих вредящую детям информацию, необходим нашей стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась директор ошского профтехлицея № 113 имени Т. Алтыбаева Гулзада Эшалиева.

По ее словам, чтобы создать светлое будущее для подрастающего поколения, необходимо прививать им сызмальства духовно-нравственные ценности.

"Поэтому я поддерживаю предложение нардепа. Мы должны максимально оберегать детей от всего негативного в рамках закона, чтобы они не получали через неблагоприятную информацию психологическую травму. Воспитывают не только родители, но и общество", - говорит Эшалиева.

Психолог Айгуль Аликанова, к которой редакция vb.kg также обратилась за комментариями, убеждена, что личность ребенка не должна раскрываться в случаях преступления.

"С другой стороны, в век информационных технологий невозможно ограничить ребенка от негативного контента. Мы живем в век интернета и ограничить ребенка от влияния различной продукции не получится. Какой ребенок, увидев материал о самоубийстве, пойдет на такие действия? Это тот ребенок, в семье которого есть предпосылки для такого шага. Нам лучше работать над тем, чтобы в семьях выстраивались здоровые, доверительные отношения. Очень часто ответственность за поведения детей перекладывается на учителей и школы. Этим в первую очередь должны заниматься родители, необходимо создавать кружки, где подростки могли бы проявлять свое творчество. Я согласна с пунктом, что личность ребенка не должна раскрываться даже в случаях преступления. Недавно произошло убийство женщины с двумя детьми, где было раскрыты все детали. Насколько это правильно это уже вопрос к юристу. С точки зрения психологии мы должны сделать так, чтобы люди сами себя оберегали от негативных сообщений. Зачастую родители просто не хотят работать над воспитанием и переводят ответственность на внешние обстоятельства", - сказала она.

Отметим, депутат Жогорку Кенеша Жамиля Исаева предлагает запретить в интернете, в том числе в соцсетях и СМИ, информацию, которая может быть вредной для детей. Проект поправок в законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", "О средствах массовой информации" и Кодекс о правонарушениях вынесен на общественное обсуждение.