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"Закон по защите детей от негативной информации нужен нашей стране"

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- Назгуль Абдыразакова
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Инициированный депутатом Жогорку Кенеша Жамилей Исаевой законопроект, который будет штрафовать тех лиц, распространяющих вредящую детям информацию, необходим нашей стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась директор ошского профтехлицея № 113 имени Т. Алтыбаева Гулзада Эшалиева.

По ее словам, чтобы создать светлое будущее для подрастающего поколения, необходимо прививать им сызмальства духовно-нравственные ценности.

"Поэтому я поддерживаю предложение нардепа. Мы должны максимально оберегать детей от всего негативного в рамках закона, чтобы они не получали через неблагоприятную информацию психологическую травму. Воспитывают не только родители, но и общество", - говорит Эшалиева.

Психолог Айгуль Аликанова, к которой редакция vb.kg также обратилась за комментариями, убеждена, что личность ребенка не должна раскрываться в случаях преступления.

"С другой стороны, в век информационных технологий невозможно ограничить ребенка от негативного контента. Мы живем в век интернета и ограничить ребенка от влияния различной продукции не получится. Какой ребенок, увидев материал о самоубийстве, пойдет на такие действия? Это тот ребенок, в семье которого есть предпосылки для такого шага. Нам лучше работать над тем, чтобы в семьях выстраивались здоровые, доверительные отношения. Очень часто ответственность за поведения детей перекладывается на учителей и школы. Этим в первую очередь должны заниматься родители, необходимо создавать кружки, где подростки могли бы проявлять свое творчество. Я согласна с пунктом, что личность ребенка не должна раскрываться даже в случаях преступления. Недавно произошло убийство женщины с двумя детьми, где было раскрыты все детали. Насколько это правильно это уже вопрос к юристу. С точки зрения психологии мы должны сделать так, чтобы люди сами себя оберегали от негативных сообщений. Зачастую родители просто не хотят работать над воспитанием и переводят ответственность на внешние обстоятельства", - сказала она.

Отметим, депутат Жогорку Кенеша Жамиля Исаева предлагает запретить в интернете, в том числе в соцсетях и СМИ, информацию, которая может быть вредной для детей. Проект поправок в законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", "О средствах массовой информации" и Кодекс о правонарушениях вынесен на общественное обсуждение.


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URL: https://www.vb.kg/428260
Теги:
дети, законопроект, Жогорку Кенеш, Депутат, семья
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