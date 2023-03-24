При обыске в бишкекской квартире изъяли 20 кг наркотиков

В Бишкеке на пересечении улиц Курманжан Датки и Волховской задержан гр. А.Б. 1963 г.р., у которого изъято наркотическое средство гашиш (афганский чарс) общим весом 8 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, во время проведения неотложенного обыска по месту временного проживания гр. А.Б. в Бишкеке сотрудники СБНОН МВД обнаружено и изъято дополнительно 12 килограммов наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 ч. 1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Таким образом, общий вес наркотических средств, изъятых в результате проведенной специальной операции, составил 20 килограммов.