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При обыске в бишкекской квартире изъяли 20 кг наркотиков

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке на пересечении улиц Курманжан Датки и Волховской задержан гр. А.Б. 1963 г.р., у которого изъято наркотическое средство гашиш (афганский чарс) общим весом 8 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, во время проведения неотложенного обыска по месту временного проживания гр. А.Б. в Бишкеке сотрудники СБНОН МВД обнаружено и изъято дополнительно 12 килограммов наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 ч. 1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Таким образом, общий вес наркотических средств, изъятых в результате проведенной специальной операции, составил 20 килограммов.


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URL: https://www.vb.kg/428261
Теги:
задержание, наркотики, обыск, Бишкек
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