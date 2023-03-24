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В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке на базе СДЮСШОР по тяжелой атлетике завершился чемпионат Кыргызской Республики по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В соревнованиях приняли участие 111 спортсменов из 12 команд (СДЮСШОР по тяжелой атлетике г.Бишкек, СДЮШОР Ынтымак, РСК, Баткен, г.Ош, Токтогул, Орловка, Чуйская область, Казарман, Кок-Сай, Кайнар, и Каджи-Сай).

Цель соревнований - популяризация тяжелой атлетики в Кыргызской Республике, повышение спортивного мастерства, дальнейшее укрепление дружественных связей между районами и областями, комплектование Национальной сборной команды КР по тяжелой атлетике.

Организаторами соревнований выступают дирекция по олимпийским видам спорта департамента физической культуры и спорта и федерация тяжелой атлетики Кыргызской Республики.

Воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике г.Бишкек завоевали призовые места:

- I место - Артыков Иззат, в весовой категории 73 кг;

- I место - Кочкаров Курбан, в весовой категории 81 кг;

- I место - Молдодосов Эмиль в весовой категории 96 кг;

- I место - Расулбеков Бекдоолот, в весовой категории 109 кг;

- I место - Арзымбаев Аскар, в весовой категории+109 кг;

- II место - Алмазбек у Марлис, в весовой категории 55 кг;

- III место - Чалов Кылымбек, в весовой категории 61 кг;

- III место - Жайлообек уулу Азамат, в весовой категории 73 кг;

- III место - Таиров Элзар, в весовой категории 81 кг;

- III место - Курбанахун уулу Дильмурат, в весовой категории 89 кг;

- III место - Черепанов Константин, в весовой категории 102 кг;

- III место - Миназаров Мухаммед, в весовой категории +109 кг.

Девушки:

- I место - Платова Анжелика, в весовой категории 64 кг;

- I место - Бекболиева Айгерим, в весовой категории +87 кг;

- II место - Байгачева Анисия, в весовой категории +87 кг".


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URL: https://www.vb.kg/428271
Теги:
тяжелая атлетика, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
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