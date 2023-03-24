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Минздрав КР и Сбербанк РФ заключили меморандум о сотрудничестве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Санкт-Петербурге на форуме "Здоровое общество" Минздрав КР и Сбербанк РФ заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова и директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В фокусе внимания меморандума - развитие цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта в медицине, использование современных медицинских AI-технологий, которые разрабатывает Сбербанк и компании-партнёры для анализа медицинских изображений и предварительной постановки диагноза. Речь идёт о таких AI-решениях компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера), как "Маммография", "КТ Лёгких", "КТ Инсульт" и другие.

Министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова в своем выступлении отметила, что "развитие применения цифровых технологий в здравоохранении для нас приоритетная задача"

"Также мы должны не забывать, что цифровые решения должны способствовать облегчению работы врачей, не приводя к дополнительным временным затратам. Сегодня мы сделали прорывной шаг, внедряя технологии искусственного интеллекта в деятельность здравоохранения", - сказала она.

Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов добавил, идет работа над тем, чтобы AI-сервисы диагностики заболеваний по медицинским снимкам развивались и внедрялись в повседневную практику как можно быстрее, спасая человеческие жизни и помогая врачам в ежедневной работе.

"Мы видим, что наши разработки в этой сфере вызывают большой интерес в других странах. Поэтому мы решили объединить усилия и вместе с коллегами развивать это перспективное направление. Такая практика будет способствовать развитию AI-технологий в здравоохранении Кыргызстана", - сказал он.

Для информации: Разработанные алгоритмы уже доказали свою эффективность и используются в медицинских организациях различных регионов России. Так, сервис "КТ лёгких", разработанный для борьбы с COVID-19, сегментирует участки пораженной ткани лёгких, указывая степень поражения и его тяжесть по шкале КТ. "КТ Инсульт" определяет признаки острого нарушения мозгового кровообращения и объем повреждения головного мозга. Сервис автоматически размечает КТ-снимки, выделяя очаг инсульта, рассчитывает объем поврежденных и жизнеспособных участков головного мозга, по шкале ASPECTS помогает оценить ранние изменения головного мозга при инсульте. С его помощью рентгенологи получают точную оценку состояния пациента по 10-бальной системе и могут оперативно принять решение по дальнейшему лечению пациента. Маммографическая модель автоматически размечает снимки по международной шкале BI-RADS, определяя контуры подозрительных образований, вероятность злокачественной опухоли и необходимость повторного исследования. Это позволяет выявлять онкологические заболевания груди на более ранней стадии.


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URL: https://www.vb.kg/428272
Теги:
банковский сектор, Россия, Кыргызстан, Минздрав
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