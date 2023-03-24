В Узбекистане для малоимущих мясо, яйца и растительное масло станут дешевле, сообщают СМИ.

Накануне в ходе совещания Шавкат Мирзиёев анонсировал введение в Узбекистане специального механизма, в рамках которого лица, включенные в социальный реестр, получат возможность возврата налога на добавленную стоимость при приобретении мяса крупнорогатого скота, овец и птицы, яиц и растительного масла. Это поможет более чем двум миллионам семей.

Пока непонятно, как будет работать этот механизм. Судя по всему, малоимущие, включенные в реестр, получат возможность регистрировать чеки за свои покупки данных продуктов наподобие того, как сейчас работает кешбэк. После этого им будет возвращаться сумма уплаченного НДС. Возможен и другой механизм, все зависит от госорганов, которым поручат реализовывать этот проект.

Кроме того, пока неизвестно с какого времени это нововведение будет запущено.

Для снижения общей продуктовой инфляции в стране президент Мирзиеев накануне подписал указ, в рамках которого от импортных пошлин сроком до 1 января 2024 года освобождены 35 видов продуктов питания.