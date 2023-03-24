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Кыргызским отельерам расскажут, как увеличить поток клиентов в полтора раза

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызским отельерам предстоит жаркий сезон. Обеспечить его поможет знание новых трендов, которые будут обсуждаться на большой онлайн-встрече с именитыми экспертами, сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

По данным пресс-службы, она пройдет 30 марта.

Для профессионалов сферы гостеприимства, культуры и запланирована яркая, интенсивная познавательная программа и огромное количество контента. За шесть часов выступит 21 спикер. Они будут говорить о самом важном в индустрии: о построение коммуникаций с гостем в современном мире и точках роста доходности отеля, о цифровом комфорте гостей и трендах продаж и маркетинга, о технологии SMART-отелей, об отельной анимации, о мультимедиа как инструменте продаж и 3D-сайтах отелей.

WorkShop проходит в рамках установочной сессии Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ. Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике – информационный партнер мероприятия.

Для бесплатного участия в онлайн-встрече нужно зарегистрироваться по ссылке.

На сессии разыграют несколько призов, в том числе сертификат на прохождение модуля образовательной программы "Международный отельный менеджмент".


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URL: https://www.vb.kg/428274
Теги:
туризм, Кыргызстан
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