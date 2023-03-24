"Будет закуплено 669 единиц новой техники для дорожного строительства"

Руководитель службы информационной политики Администрации Президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook написал, что для строительства дорог будет закуплена новая техника, и первая ее партия прибудет в Кыргызстан в мае этого года.

"В текущем 2023 году мы закупим 669 единиц спецтехники, необходимой для дорожного строительства, дорожного хозяйства, ремонта и уборки. Часть из них прибудет в мае.

Президент Садыр Жапаров поставил задачу обновить технику, необходимую во всех отраслях, и работа в этом направлении идет полным ходом.

За годы независимости Кыргызстана было мало случаев, когда покупка техники финансировалась из государственного бюджета, если даже закупалась, то в малом количестве.

На балансе Министерства транспорта находится около 1500 единиц техники, и большинство из них не работает. Часть используемой спецтехники была закуплена в 1985 году и эксплуатируется до сих пор, несмотря на то, что срок ее службы давно истек.

В настоящее время экономика страны улучшается, и есть возможность закупать новую технику. 265 единиц техники из 669, которые должны быть получены в этом году, прибудут в Кыргызстан в мае и будут введены в эксплуатацию. На эти цели государство перечислило более 686 миллионов сомов.

Покупка необходимого оборудования и техники этим не ограничится. В зависимости от потребности у государства есть возможности для закупки необходимой техники", - отметил Орунбеков.