По факту вымогательства задержаны сотрудники УВД Первомайского района

24 марта задержаны сотрудники ОУР УВД Первомайского района по факту систематического вымогательства и получения денежных средств от владельцев массажных салонов, за оказание т.н. услуги "крышевания". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в частности задержан начальник ОУР Первомайского района "Э.Д.Т.", старший оперуполномоченный "М.Ж.К." и оперуполномоченный "Д.А.Б.".

Установлено, что вышеуказанные сотрудники, вступив в преступный сговор организовали устойчивую коррупционную схему по получению денежных средств от владельцев массажных салонов находящихся на территории города Бишкек.

Так, сотрудниками ОУР Первомайского района осуществлялись необоснованные рейдовые мероприятия массажных салонов столицы, где основной целью было получение ежемесячной платы за оказание т.н. услуги "крыши", сумма которой варьировалась от 500 до 1000 долларов.

"Следует отметить, что ознакомительную беседу с владельцами массажных салонов проводил сам начальник отдела, где последний запугивая должностным положением, а также угрозами принудительного закрытия действующего бизнеса ставил ежемесячную "отметку".

В случае отказа владельцев салонов от предоставляемой т.н. "крыши сотрудников ОВД" инициировались заявительские материалы с целью проведения рейдовых мероприятий, с последующим наступлением последствий, связанных с угрозами заключения под стражу"- говорится в сообщении ведомства.