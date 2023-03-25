МЦР: За паспорт можно оплатить через интернет-эквайринг

15 марта 2023 года стартовала технология интернет-эквайринг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, граждане Кыргызстана, находящиеся в Южной Корее, Российской Федерации, Королевстве Саудовской Аравии, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Федеративной Республике Германия уже смогли воспользоваться нововведением и оплатить за услуги паспорта в дипломатических представительствах посредством интернет-эквайринга.

Так с 15 по 22 марта прошло 24 онлайн-платежа за паспорт, больше всего из Германии.

Cледует отметить, при оплате на сайте для держателей платежных карт VISA и Master Card комиссия составляет - 2,5% от стоимости услуги.

Для оплаты, заявителю необходимо ввести код оплаты за услугу и реквизиты банковской карты на сайте . В сервисе предусмотрена автоматическая конвертация валюты в сом, по курсу НБКР в день оплаты.

Данный сайт был разработан и запущен ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

В ближайшее время, планируется ввести онлайн оплату за услуги по регистрации населения и транспорта, выдаче водительского удостоверении, "Мекен карт".

Справка: Интернет-эквайринг – это технология, позволяющая принимать онлайн к оплате банковские карты "Элкарт", Visa, MasterCard за услуги изготовления паспорта и ID-карты в дипломатических представительствах КР зарубежом.