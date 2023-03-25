В Чунчхон-Пукто прошел кыргызско-корейский экономический форум

Посольство Кыргызстана в Республике Корея совместно с администрацией провинции Чунчхон-Пукто, Чунбукским экономическим форумом и кыргызской компанией "BGlobal" организовало международный бизнес-форум с участием кыргызских и корейских предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, ключевой темой мероприятия стало эффективное развитие экономических связей между Кыргызстаном и Южной Кореей.

В ходе мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова выступила с презентацией, ознакомив с инвестиционным, экспортным и туристическим потенциалом Кыргызстана. Обратила внимание, что вопросы создания благоприятного инвестиционного климата являются одним из стратегических направлений и приоритетом долгосрочного развития КР. Принимая во внимание высокие показатели Республики Корея по переходу к "зеленой" экономике, которая является одним из важных составляющих обеспечения устойчивого экономического развития, выразила заинтересованность в совместной реализации инвестиционных проектов в сфере "зеленой" экономики на территории КР.

По итогам форума стороны активно обсудили возможность сотрудничества по таким ключевым направлениям, как развитие городов и регионов, энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, туризм и строительство туристических объектов.