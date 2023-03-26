Задержаны должностные лица фонда развития Иссык-Кульской области

Задержаны должностное лицо Дирекции "С.у.А" и руководитель подрядной организации ОсОО "Е.С" "М.С.А." Об этом сообщат пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, дирекцией был объявлен тендер на сумму 9 млн. 171 тыс. 555 сомов для ремонта системы водоснабжения села Уч-Кайнар Ак-Суйского района, по итогам тендера договор заключен с ОсОО "Е.С" на сумму 7 млн 67 тыс. 126 сомов.

В ходе следствия установлено, что должностные лица дирекции вступив в преступный сговор с руководителем подрядной организации, без акта выполненных работ незаконно перечислили бюджетные средства общую сумму 7 млн сомов.

Согласно акту комиссии Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области по замерам фактически выполненных работ по ремонту системы водоснабжения ОсОО "Е.С" выполнила работу на сумму 3 млн. 206 тыс. 97 сомов.

В результате противоправных действий указанных лиц государству нанесен ущерб на общую сумму 3 млн. 793 тыс. 903 сома.