ЮНИСЕФ приглашает имеющие потенциал НПО к сотрудничеству

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике приглашает ОГО и НПО, зарегистрированные в Кыргызстане и имеющие подтвержденный потенциал для партнерства с ЮНИСЕФ, ВОЗ и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Республиканским центром иммунопрофилактики в предоставлении качественных услуг по иммунизации, выразить заинтересованность в сотрудничестве.

Срок подачи заявлений с выражением заинтересованности продлен до 7 апреля 2023 года.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте: https://www.unicef.org/kyrgyzstan/tenders