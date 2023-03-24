Бишкек может очиститься от смога по российским лекалам

Сегодня в Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Смог в Бишкеке: будет ли город готов к зиме?", где участники мероприятия обсудили, как кыргызская столица может победить смог. Представители государственных органов Кыргызстана ознакомились с российским опытом решения проблемы и предложили воспользоваться реальными действующими практиками для улучшения экологической ситуации в столице - внедрить современные фильтрационные установки, ускорить газификацию жилых массивов и повышать инициативность гражданского общества.

Организатором круглого стола выступил Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ). В мероприятии участвовали российские эксперты, депутаты Жогорку Кенеша, представители правительства Кыргызстана и мэрии города Бишкека.

Каков же российский опыт улучшения экологической ситуации?

Эксперты и чиновники из России поделились опытом решения экологической проблемы с коллегами из Кыргызстана. Председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов рассказал, что "для улучшения ситуации в Челябинской области была рекультивирована челябинская городская свалка – некогда самая большая внутригородская свалка в Европе, ликвидированы пожары в угольном разрезе, создан парк автобусов на газомоторном топливе".

"В столице Кыргызстана воздух загрязняют скопление автотранспорта и отопление жилого массива углём. Один из способов решить эту проблему – газифицировать жилые кварталы. В Челябинской области уровень газификации составляет 75–77 %", – сказал он.

О контроле за чистотой воздуха в Челябинске в рамках федеральной программы "Чистый воздух" рассказал исполнительный директор Челябинской региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха "АнтиСмог" Евгений Маленкин.

"Два стационарных поста наблюдения постоянно в автоматическом режиме собирают пробы по девяти загрязняющим веществам. С 2019 года появилась территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды (ТСН). Она постоянно контролирует работу постов и показатели, которые фиксируются на местах. В случае превышения нормативов или достижения пограничных значений ТСН оценивается влияние пожаров, аварий, ищется источник загрязнения, направляется мобильная лаборатория", – рассказал он.

Эколог, директор ООО "Модульные системы ВИНЦ" Юрий Подвинцев рассказал о системах воздухоочистки в промышленности, которые производит его предприятие. По его словам, такая очистка очень актуальна для металлургии на разных этапах производства. Для этого используются циркуляционные установки. Технически их можно не только устанавливать на предприятиях, но и адаптировать под городскую среду.

"Наше оборудование чистит воздух от твёрдых частиц, которые и представляет собой смог. Оно работает на основе сухого метода, после которого не нужно выпаривание и сжигание отходов. Это самый экологичный способ на сегодняшний день. Я уверен, что эти технологии придут в Кыргызстан, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве", – сказал он.

Смог в Бишкеке: кто виноват и что делать?

Представители государственных органов Кыргызстана, присутствовавшие на мероприятии заинтересовались российским опытом, отметили негативную динамику экологической ситуации в Бишкеке и предложили внедрять российские технологии в Кыргызстане.

Депутат и лидер фракции "Ынтымак" в Жогорку Кенеше Марлен Маматалиев подчеркнул, что часть российских наработок будет обсуждаться в парламенте. Интерес вызвали у него промышленные очистные установки и возможности их применения в городской среде. Удачным примером заботы о природе со стороны государства были сочтены федеральные проекты.

"Уже сейчас в парламенте Кыргызстана готовится закон о борьбе со смогом. Ранее парламент принял постановление, где были указаны конкретные сроки мероприятий и ответственные за них люди. Сейчас финансовые средства на борьбу со смогом заложены до 2024 года", – сказал Маматалиев.

Медетбек Анарбек уулу, заведующий отделом управления качеством воздуха МПРЭТН, напомнил, что "в Бишкеке проблема смога наиболее остра в зимний период, во время отопительного сезона".

"Загрязнению способствуют хаотичная застройка вопреки розе ветров города, а также сжигание некачественного топлива автомобилистами, котельными и банями. Для противодействия последнему министерство проводит регулярные рейды", – заявил он.

По мнению эксперта из Кыргызстана Расула Умбеталиева, в образовании смога в Бишкеке основную роль играют печи ТЭЦ – на них приходится 50–60 % выбросов – и частного сектора. На ТЭЦ города продолжают незаконно поставлять казахстанский уголь, у которого выход вредных летучих веществ составляет 47–51 %. В этом есть коррупционная составляющая, с которой также необходимо бороться. Кроме того, при модернизации ТЭЦ были нарушены проектные и экологические нормы.

Эксперт подчеркнул, что борьба со смогом должна иметь комплексный характер, и предложил представителю Жогорку Кенеша принять конституционный закон об экологических нормах. Из других предложений – запретить покупку и сжигание казахстанского угля, у которого выброс летучих веществ превышает 40 %, на ТЭЦ г. Бишкека, запретить поставку некачественного кыргызского угля, за пять лет газифицировать жилмассивы и котельные столицы, через два года построить мусороперерабатывающий завод, запретить движение дизельных автомашин в центре столицы, в течение двух лет разработать и утвердить План детальной планировки (ПДП) Бишкека.

Представители мэрии Бишкека выслушали предложения эксперта и отметили примеры позитивного опыта России в сфере экологии: единые операторы мусоросборки, транспорт на газомоторном топливе, введение платных парковок в центре города и увеличение парков общественного транспорта.

Кыргызстан – Россия: решать проблемы совместно эффективнее и быстрее

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова отметила, что в "современном мире экологические вызовы являются общими и должны стать основанием для сотрудничества и совместных проектов".

"В сфере экологии Россия готова делиться своим опытом и перенимать опыт других. Важно, чтобы проблема экологии не осталась в воздухе", – сказала она.

По итогам круглого стола представители ведомств и гражданского общества совместно с российскими экспертами договорились продолжить совместную работу над улучшением экологической ситуации в Кыргызстане. Представители государственных органов Кыргызстана отметили, что использование российских технологий может быть эффективно для страны, и заверили, что все предложения участников мероприятия будут донесены до депутатов парламента и профильных министерств и ведомств. Были высказаны планы создать при Минприроды республики рабочую группу по чистоте атмосферного воздуха.

Участники мероприятия приняли резолюцию, рекомендации и предложения по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, которые будут направлены в профильные министерства Кыргызстана.