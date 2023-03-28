Более чем 85 % автопарка Бишкека представлены автомобилями старше 15 лет

Заведующий отделом управления качеством воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Медетбек Анарбек уулу во время проведения круглого стола "Смог в Бишкеке: будет ли город готов к зиме?" заявил, что за последние 5-7 лет загрязнение атмосферного воздуха города Бишкек стало серьёзной проблемой.

По его словам, основными источниками загрязнения воздуха являются сектор энергетики и строительства, перерабатывающая промышленность, частные дома и хозяйствующие субъекты, использующие уголь, а также автотранспорт.

"Ухудшение качества воздуха связано с широким использованием угля на ТЭЦ вместо природного газа, сжиганием мусора и иных отходов в домашних хозяйствах и ростом парка транспортных средств.

Наиболее опасное для здоровья загрязнение атмосферного воздуха в городе происходит в зимнее время и вызвано, главным образом, сжиганием угля для отопления в жилом частном секторе. Это указывает на то, что первоочередные меры должны быть направлены на снижение выбросов от отопления в частных домах. Такие меры включают повышение энергоэффективности зданий, внедрение экологически чистых альтернатив отопления (таких как тепловые насосы) и поддержку электроэнергетического сектора за счет увеличения мощности производства возобновляемой энергии.

Необходимо отметить, что автопарк г. Бишкек на более чем 85% представлен автомобилями старше 15 лет. Экономические возможности населения напрямую влияет на обновление автопарка, в связи с чем уменьшение выбросов от автотранспорта является довольно сложной задачей.

Также ведется хаотичное строительство, что приводит к проблемам, связанными с несоблюдением норм озеленения и норм плотности застройки, что становится причиной нарушения розы ветров. Слабое перемешивание воздушных масс и низкая высота слоя перемешивания обуславливают повышение уровня загрязнения воздуха, особенно в зимнее время.

Со стороны региональных управлений Минприроды, на основании совместного плана мерпориятий с УПСМ по ГУВД города Бишкек проводятся рейдовые мероприятия по выявлении автотранспортных средств с превышением установленных норм выброса вредных веществ в выхлопных газах.

В то же время, соответствующими контрольно-надзорными органами МПРЭТН КР рамках приказа "Чистый воздух" совместно с мэрией г. Бишкек на постоянной основе проводятся разъяснительные работы с хозяйствующими субьектами и с населением о соблюдении запрета на сжигание пластиковых, резиновых и синтетических отходов с вручением уведомлений и предписаний", - сказал он.

Организатором круглого стола выступил Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ). В мероприятии участвовали российские эксперты, депутаты Жогорку Кенеша, представители правительства Кыргызстана и мэрии города Бишкека".