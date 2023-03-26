Погода
$ 87.46 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

В Бишкеке провели экомероприятие по уходу за зелеными насаждениями

74  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках национальной программы "Жашыл Мурас" общественный фонд "Эко Мир" совместно с муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз" провели в парке "Ынтымак"2 массовое мероприятие по удобрению зелёных насаждений питательными веществами. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 1500 саженцев лиственных и хвойных пород парка "Ынтымак" 2 получат свои "дозы" витаминов.

Напомним, что зеленхозовцы производят такие органические удобрения как биогумус и мульча в собственных питомниках. Таким образом, перерабатывая свои отходы в полноценные доходы.

Общее количество биогумуса для зелёных насаждений парка составило 1,5 тонны.

Справка: Биогумус – это биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение. Оно образуется при переработке органики в почве красными калифорнийскими червями.

В нем содержатся необходимые для роста растений элементы, а также вещества, обогащающие и улучшающие структуру грунта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428296
Теги:
озеленение, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  