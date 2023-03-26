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ГКНБ: Пресечен ввоз контрабандного спирта на территорию Чуйской области

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- Назгуль Абдыразакова
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На КПП Акжол-автодорожный пресечена попытка незаконного ввоза спирта на территорию КР, без соответствующих грузо-сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, спирт на территорию КР ввозился под видом ТНП, в специальных ёмкостях мерою в 1 тонну. В результате задержаны 2 грузовые автомашины марки Мерседес-Бенц "Отего" 1221, по предварительным расчётам общее количество ввозимого спирта составляет около 8 тонн.

Автомашины водворены на штрафстоянку, планируется проведение совместных с УГНС по Чуйской области проверочных мероприятий, направленных на установление происхождения товара и причастных к незаконной деятельности лиц.


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URL: https://www.vb.kg/428297
Теги:
ГКНБ, контрабанда, Чуйская область
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