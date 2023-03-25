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Киевский режим преследует беженцев в Турции?

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- Алина Мамаева
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Турецкое издание опубликовало статью, что киевский режим преследует украинских беженцев в Турции! На Украине пропагандируют призыв этих людей на фронт по закону о мобилизации, утверждая, что с украинскими беженцами в Турции плохо обращаются, пишет dikGAZETE.com.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военное положение в стране продлено до 20 мая. Фактически с 24 февраля 2022 года мобилизация не прекращалась. Из просочившихся фото можно получить информацию о миссии Офиса Президента Украины в Национальный институт стратегических исследований. Так, Офис президента Украины направил в институт запрос о расследовании механизма мобилизации граждан, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года. По закону граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в военкоматы для подтверждения своих полномочий, пройти военно-медицинскую "дешевку" или позднее быть направленными на военные учения и службу", - пишут турецкие СМИ.

Руководство Украины уверяет, что мобилизация прошла в соответствии с законами и планами, разработанными в украинском Генштабе. Однако в социальных сетях все чаще встречаются видеоролики, в которых применяются силовые методы во время вручения обязательных военных удостоверений.

"В ходе процедур усиления мобилизационных мероприятий и подачи воинских документов в печати пишут и оформляют сведения о нарушениях и отправке на фронт недостаточно подготовленных бойцов. В ответ власти утверждали, что мобилизационная кампания носила тщательный и не массовый характер, но в то же время в сети появились видеоролики, противоречащие тому, что говорилось в Интернете. Более того, украинские юристы советуют населению быть готовым ко всему и хорошо знать свои права и обязанности. Например, на одном из таких видео можно увидеть, как в Одессе люди в форме тянут гражданина, чтобы тот забрался в бронированный микроавтобус. Также всем уже известна трагическая история Богдана Покитко, родом из Тернопольской области. Богдан погиб на фронте, так как его отправили на войну неподготовленным. Это, к слову, и факт того, что украинская армия понесла большие потери. Реальное количество жертв намного превышает цифры, обнародованные официальными ведомствами. Плюс сегодня на Украине серьезные проблемы с мобилизацией. Они вербуют всех в армию и серьезно нарушают закон. Военнослужащие проводят облавы на мужчин в барах, ресторанах и даже на похоронах, подбирая людей на улицах и в транспорте, вывешивая призывы к подъездам квартир и фонарным столбам", - отмечают турецкие авторы.

На изображениях, циркулирующих в Интернете, можно увидеть, что процедура мобилизации часто превращается в жестокую драку. На Украине горожанам также советуют, каких мест следует избегать мужчинам.

Пример: "На улице 12 апреля шесть человек избивают мужчин, которые едут в промзону", "Час назад получил военный билет на остановке в Солоницевке", "В Дергаче (районе) всех обследуют. Если запись родная, значит, выпускают". Жители Харьковской в социальных аккаунтах публикуют жестокие видео и фотографии об этом.

Так в Ужгороде кадровики выписали специальное приглашение в местном баре. Во Львовской области безрукому инвалиду выдали призывной билет. В украинской столице по квартирам снуют военкоматы. Если граждане не открывают двери, им документы бросают в почтовые ящики или прикрепляют к двери.

"Для выдачи документов привлекаются даже дворники. Граждан бросают в бой неподготовленными, чтобы заткнуть дыры в самых тяжелых участках фронта. Все это свидетельствует, что Украина почти исчерпала свой мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. А из-за низкой мотивации украинцев поток добровольцев иссяк, поэтому военкоматы вынуждены призывать граждан на фронт силой и хитростью. Поэтому, для исправления ситуации в Киеве решили мобилизовать беженцев, покинувших Украину после 24.02.22 года. Потребность в обновлении украинской армии растет, поэтому киевские власти стали искать их за границей, попутно захватывая беглых солдат со всей страны",- говорится в статье.

В конце февраля Офис президента Украины направил запрос в Национальный институт стратегических исследований на разработку механизма мобилизации граждан, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года. Вот один из связанных с этой ситуацией молдавских соцаккаунтов - канал "Молдавский офицер - блог Ильи Киселева", в заявлении Национального института стратегических исследований предлагает рассмотреть беженцев в Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.

Национальный институт стратегических исследований предлагает ряд рекомендаций: 1. Составить актуальный список беженцев, отвечающий критериям. 2. Расследовать детали их имущества, долги для давления на беженцев. 3. Договориться с властями Молдовы и других стран, что бегущим от мобилизации следует прекратить выплату пособий и сократить пребывание за границей. 4. Разработка правового механизма передачи имущества воздержавшихся от мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

Далее автор Telegram-канала говорит, что украинские беженцы в Молдове могут столкнуться с серьезными проблемами:

"Украинские власти испытывают большие трудности с мобилизацией. Многим знакомы кадры того, как мужчин на Украине насильно забирали прямо с улиц военными комитетами. Общеизвестно, что неподготовленные мобилизированные оказывались на передовой и там гибли. Вот почему никто не хочет идти на войну. В этих условиях власти отозвали беженцев, в том числе мужчин призывного возраста".

Еще одна примечательная деталь – Турция включена в список стран наряду с Молдовой, Румынией и Болгарией.

"По заявлению украинских властей, беженцы в этих странах якобы подвергаются притеснениям, финансово несостоятельны и их права нарушаются. На самом деле вместо того, чтобы обвинять страны, принявшие беженцев из Украины, официальному Киеву стоило бы задать более серьезный вопрос: насколько правильно заставлять беженцев воевать?", - заключил турецкий автор в своей статье.

Ahmed Cihan, dikGAZETE.com


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URL: https://www.vb.kg/428302
Теги:
Турция, Украина, беженцы, Кыргызстан, военная операция в Украине
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