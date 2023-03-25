Банкам Кыргызстана грозят вторичные санкции?

С началом военных действий между Россией и Украиной, понятие санкций прочно вошло в повседневную жизнь, как каждого кыргызстанца, так и в деятельность больших и малых компаний - рост цен, дефицит товаров, а за ними и некоторых услуг, срывы поставок, сложность обеспечения контрактов и прочее. Не стали исключением и финансовые учреждения, несмотря на расхожее мнение о сверхприбылях мигрирующих валютных потоков.

Более того, в Кыргызстане сегодня почти все банки являются кандидатами на попадание в SDN-список американского OFAC по вторичным санкциям.

Для начала, проясним, что это за список и чем он грозит.

В США вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях обеспечения американской нацбезопасности и внешней политики занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), подразделение Министерства финансов США. Стратегические задачи OFAC определяются Белым домом. OFAC издает так называемый список SDN, постоянно актуализирующийся перечень субъектов, которые попали под ограничения OFAC. В него включаются как юридические, так и физические лица.

Для удаления субъекта из списка SDN необходимо подать ходатайство в OFAC, и аргументировать изменения деятельности субъекта с гарантиями отсутствия нарушений в будущем, продемонстрировав, что субъекты "размещенные в SDN, отказались от любой потенциально подпадающей под санкции деятельности после того, как понесли ответственность за санкции".

При этом, подавляющему большинству коммерческих компаний отказаться от сотрудничества с российскими партнерами не просто, а это означает рано или поздно - попадание в список SDN. Для банков быть в этом списке означает значительные проблемы в работе со всеми международными платежными системами, резкое ограничение доступа к международным финансовым ресурсам, сложности с выпуском кредитных карт и т.п.

Иными словами, сложности ждут как сами банки, так и их клиентов - юридические и физические лица.

Итак, на подходе вторичные санкции, и тут, откровенно говоря - невозможно не восхититься закалке кыргызстанских бизнесменов, имеющих похоже новый ген, отвечающий за выживаемость в любых условиях перманентно штормящего рынка.

Так, например, еще 13 января этого года правление "Банка Бакай" за подписью председателя совета директоров банка Сергея Ибрагимова уже (!) выполнило все процедуры, чтобы не попасть в упомянутый SDN-список OFAC (фото инсайдерского документа прилагается). Сам банк никак не афиширует свои действия, однако после ехидных шуток остается только констатировать, что "Бакай Банк" сработал на опережение.