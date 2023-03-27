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Наиболее продуктивная неделя. Гороскоп с 27 марта по 2 апреля

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Предстоящая неделя одна из наиболее продуктивных в течение весны 2023 года. На стыке марта и апреля можно начинать новый бизнес, совершать крупные покупки, приступать к строительству или ремонту. Луна растёт в течение всей недели, что благоприятствует успешному продвижению задуманного.

Овен – преодолев сомнения, вы примете решение, которое окажет существенное влияние на карьеру и личную жизнь. Благодаря расторопности и настойчивости вы окажетесь на полезных мероприятиях, в течение которых вы улучите момент и выступите, презентуя себя с лучшей стороны. Финансовое положение начнёт улучшаться и вы сможете совершить долгожданные покупки. Самое время позаботиться об уюте дом. Можно приступать к стрительству, ремонту, или совершать сделки с недвижимостью.

Телец – восстановив силы, поправив здоровье и приведя мысли в порядок, вы будете готовы принимать важные решения и действовать. От вашей решимости будет зависеть успех начатого. Предстоит много общаться, совершать всевозможных поездок, пополнять багаж знаний. Всё это поможет достичь существенного прогресс не только в карьере и учёбе, но и в личных отношениях. Возможно возобновление давних отношений, благодаря готовности преодолевать былые разногласия.

Близнецы – работа начнёт доставлять удовольствие и доходы. Вы избавитесь от забот, которые вас тяготили, и недоброжелателей, мешающих заниматься делами. Удастся вернуть долги. Прогресс на работе улучшит самочувствие. Появится настроение для вечеринок, свиданий и непродолжительных поездок, которые прежде срывались по разным причинам. Полезными будут деловые встречи, хотя принятием конкретных решений они не закончатся. Обретённые связи увеличат ваши возможности.

Рак – от быстроты принятия решения многое зависит. Сложится возможность преуспеть в карьере, решить финансовые вопросы, а возможно уехать за рубеж на работу или учёбу, но желающих воспользоваться этим шансом будет много, а потому в нужный момент проявите инициативу, заявив о себе. Благополучно могут решиться вопросы с получением документов. По возможности больше общайтесь. Одна голова хорошо, а две лучше. Полученные советы, различная информация также поспособствуют достижению желанных целей.

Лев – положитесь на свою интуицию и она вас не подведёт. Чувствуя настроение окружающих людей, предвидя направление развитие ситуации, вы сможете принять стратегически важные решения, которые откроют возможности для карьерного роста, поменяют личную жизнь в лучшую сторону, а также помогут определиться с выбором дальнейшего обучения. Уверенно прокладывая дорогу к своей мечте, вы в скором времени её достигнете.

Дева – отложите второстепенные дела, заботы и разговоры, освободив время для значимых встреч, поездок и начинаний. Ваши пути вновь пересекутся с давними деловыми партнёрами, друзьями и в этот раз вместе вы реализуете значимый проект, которому и важно будет уделять достаточно времени. В личную жизнь также ворвётся настоящая весна, с романтическими чувствами и эмоциями. Неожиданное приглашение сыграет важную роль в отношениях.

Весы – доходы станут стабильнее, а перспективы на работе понятными. Состоятся важные встречи, которые напрямую окажут влияние на вашу карьеру. Удастся получить нужные документы, а потому не откладывайте визиты в различные инстанции. Риск финансовых растрат ещё существует. Избегайте затратных совместных дел. Неплохо пройдут поездки, особенно развлекательные. Хорошие вести придут от друзей и родственников.

Скорпион – примите во внимание предложения деловых партнёров и руководства. Сейчас они могут показаться нелепыми и неперспективными, но спустя время многое изменится. Своевременно принимая решения, вы сумеете оказаться в числе счастливчиков, вошедших в доходный и перспективный проект. Пора уже обсуждать планы и делать выбор на майские выходные дни и летний отпуск. Выбранное направление для путешествий сплотить семью и доставит море положительных эмоций.

Стрелец – работы не убавится, но она уже не будет пугать своим объёмом. Вы научитесь грамотно планировать своё время, поставив на первое место заботу о своём здоровье и близких людей. Благодаря пересмотру приоритетов, самочувствие улучшится, усталость пройдёт, да и дела начнут решаться быстрее. Возможно вы откажитесь от некоторых поездок, отбросив навязчивое желание уехать как можно дальше. Поддержка коллег и друзей повысит самооценку, а подарок любимого человека возродит романтику в сердце.

Козерог – дополнительные доходы помогут в совершении покупок, а потому не теряйтесь в тот момент, когда удача будет сама идти к вам. Пользуясь случаем, вы создадите дополнительные источники доходов, либо смените работу, пополнив таким образом казну, получив необходимую для покупок сумму денег. Своим чередом будут развиваться деловые и дружеские отношения, а потому нужные люди окажутся рядом с вами, когда понадобиться содействие. Романтическое свидание, не входившее в планы, наполнит жизнь радостными эмоциями.

Водолей – взявшись основательно за саморазвитие, вы сумеете достичь значимых целей. По-иному расставив приоритеты, вы поймёте, что для вас более важно в настоящий момент и, проработаете новую стратегию. Развитие своего бизнеса, преобразования в доме на первых порах могут пугать объёмом работу, но получая знания, чувствуя поддержку домочадцев, вы сможете осилить задуманное. Выгодны также сделки с недвижимостью.

Рыбы – набравшись решимости, вы сможете претворить в жизнь смелые и рискованные идеи, что незамедлительно отразится на доходах. Пополнив казну и обладая более существенными ресурсами, вы станете свободными в совершении дальнейшего выбора и принятии решений. Благодаря тщательно продуманному плану и дополнительным ресурсам, вы сможете осуществить давние мечты. Возможны встречи с людьми, которые в прошлом играли важную роль в вашей жизни и встреча даст шанс возобновить общение.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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