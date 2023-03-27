За разбой - пробация?

Весной прошлого года ранее неоднократно судимый житель Аламудунского района Мирлан М. Первомайским районным судом приговорен по совокупности к десяти (!) годам лишения свободы. Но был освобожден из-под стражи в зале суда, поскольку тюрьму ему заменили пробационным надзором.

Еще раз: десять лет, за тяжкие преступления. Конкретно – за разбойные нападения. Человек уже имеет не одну судимость, то есть рецидивист… И вдруг – пробация…

Коллегия Бишкекского городского суда с этим приговором полностью согласилась.

За что он осужден? Выписка из постановления о привлечении в качестве обвиняемого: "Вступив в предварительный сговор с не установленными следствием лицами, надев маску черного цвета и вооружившись пистолетом, напал на гражданина Т.Б., который находился в салоне своей автомашины. Несколько раз выстрелив в него, нападавшие вытолкнули его из машины и завладели денежными средствами в размере 80 000 сомов.

Они же напали на гражданина К.у.У. Применив в отношении него физическую силу, угрожая пистолетом, завладели его автомашиной и скрылись в неизвестном направлении.

Они же, надев медицинские маски и камуфляжную форму, остановили потерпевшего А.Э., который на своей автомашине направлялся из села Новопокровка в город Кант. Под дулом пистолета А.Э. приказали лечь на землю и завладели его автомашиной, внутри которой находились документы на машину и ее хозяина, сотовый телефон и 250 000 сомов.

Они же в медицинских масках ворвались в дом в Бишкеке, где, угрожая оружием и применив физическую силу, нанесли ножевое ранение в область бедра А.Т. и в область голени А.И. Завладели деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму 400 000 сомов, после чего скрылись на ранее угнанных автомобилях"...

Справедливость восторжествовала в Верховном суде. Судебная коллегия Верховного суда пришла к выводу, что при назначении осужденному наказания судами обеих предыдущих инстанций не были учтены характер и степень общественной опасности преступлений и то, что М., будучи неоднократно судим, снова совершил умышленное тяжкое преступление (разбой). Оснований для применения пробационного надзора Верховный суд не нашел.

Мирлан М. будет, как положено, сидеть в исправительной колонии общего режима. Без пробации.