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В Бишкеке провели мероприятия под наименованием "Автопоиск"

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- Назгуль Абдыразакова
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С 24 по 25 марта 2023 года более 400 сотрудников столичной милиции были задействованы в профилактических мероприятиях направленных на установление и задержанию лиц занимающихся угоном автотранспортных средств, заменой государственно-регистрационных номеров, изменением идентификационных номеров транспортного средствами (vincodе) и обнаружению мест незаконного разбора на запчасти ранее угнанных автомобилей. Также, розыск водителей скрывшихся с места ДТП в том числе происшествий со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, милиционерами на территории города были организованы передвижные посты, провели проверку автомобилей, движущихся с государственно регистрационными номерами других стран. Кроме этого, в рамках профилактических мероприятий были проверены станции технического обслуживания (СТО) расположенные на территории столицы, места продажи автозапчастей "Геология" рынок "Кудайберген".

ГУВД призывает автолюбителей столицы быть более бдительными к своим машинам и напоминает, если вы стали очевидцем, свидетелем или же пострадали от преступных действий злоумышленника просим обратиться в ближайшее отделение милиции или сообщить по круглосуточному короткому номеру телефона 102.


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URL: https://www.vb.kg/428312
Теги:
ГУВД, Бишкек, автомобили
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