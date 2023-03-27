Жаныбек Абиров решил сложить с себя полномочия депутата

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров решил сдать свой мандат. Соответствующее его заявление, подданное им в ЦИК КР, появилось в соцсетях.

Заявление депутата датированно от 27 марта этого года.

Напомним, 12 марта в одном из ресторанов произошла драка с участием Абирова. Видео об этом разлетелось в соцсети. Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Он обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении депутата. Позже он написал встречное письмо о том, что не имеет претензий к народному избраннику.