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Жаныбек Абиров решил сложить с себя полномочия депутата

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров решил сдать свой мандат. Соответствующее его заявление, подданное им в ЦИК КР, появилось в соцсетях.

Заявление депутата датированно от 27 марта этого года.

Напомним, 12 марта в одном из ресторанов произошла драка с участием Абирова. Видео об этом разлетелось в соцсети. Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Он обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении депутата. Позже он написал встречное письмо о том, что не имеет претензий к народному избраннику.


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URL: https://www.vb.kg/428315
Теги:
драка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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