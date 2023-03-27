Бедное животное. Слону "сломали" спину развлечением для туристов

Фонд друзей дикой природы в Таиланде (WFFT) шокировал пользователей социальных сетей фотографией слонихи - снимок вызвал дебаты о правах животных в Юго-Восточной Азии, передает Tengritravel.kz.

На фото изображена 71-летняя слониха по имени Пай Линя, которая большую часть своей жизни провела с людьми на спине.

"Знаете ли вы, что катание на слонах наносит физический вред этим нежным великанам?" - подписан снимок, опубликованный в Instagram.

Источник добавляет, что под ежедневной тяжестью тело животного было изуродовано и испытало необратимые изменения.

"Позвоночник Пай Лини, который должен быть округлым и приподнятым, но просел и прогнулся из-за тяжелого веса постоянной работы. Ежедневное давление на спину может повредить ткани и кости спины, вызвав необратимые физические травмы", - уточнили в своем аккаунте представители фонда.

Руководитель и основатель WFFT Том Тейлор исключил для слонов перевозку людей: "Несмотря на размер, строение их хребта не позволяет носить на себе подобные тяжести".

В комментариях пользователи поддерживают представителей фонда, а один из них высказал такую позицию:

"Мы, люди, думаем, что превосходим животных, но не имеем на это абсолютно никакого права! Правительство должно запретить (катание на слонах) и дать животным хорошую жизнь! Нужно находить новые устойчивые решения для доходов населения", - написал комментатор.