Жаныбек Абиров: из мажоров - в политики

Пока депутаты Жогорку Кенеша по просьбе Генеральной прокуратуры решали, выдавать ли своего коллегу на растерзание правоохранителям, а СМИ усиленно искали на него всевозможный компромат, Жаныбек Абиров принял решение о сдаче депутатского мандата.

12 марта, напомним, по сводкам прошла информация: накануне около одного из столичных ресторанов произошла массовая драка, в которой участвовал депутат ЖК Абиров. Один человек обратился в милицию с заявлением, что его избили до черепно-мозговой травмы и сломанного носа. Кто конкретно причинил ему это увечье – доподлинно было неизвестно, но сам факт участия в побоище молодого депутата всколыхнул общество и дошел даже до президента.

Позже СМИ распространили новые подробности: Абиров и его товарищи напали не на кого-нибудь, а на сотрудников ГБР. И пострадавшего якобы бил и таскал за волосы лично депутат…

А пострадавший тем временем написал встречное заявление об отсутствии претензий.

Страсти вокруг Абирова не утихали до недавнего времени. В вину ему ставили даже то, что он в тот день участвовал в открытии детской площадки в "Джале" и именно это событие отмечал в ресторане с друзьями. В прессе его называли распоясавшимся мажором, опьяневшим от безнаказанности и вседозволенности. Требовали для него самого сурового – причем показательного – наказания. Чтоб другим неповадно было.

Обличали его отца – "угольного короля" Болотбека Абирова, который якобы лично поспособствовал тому, чтобы сын, с малолетства ни в чем не нуждаясь, к тридцати годам растерял последнюю совесть и моральные принципы.

Все то хорошее, что сделал и чего добился Жаныбек Абиров за время своего депутатства, разом перечеркнула эта ресторанная драка…

Впрочем, ненадолго. Времена сейчас такие, что новостная повестка меняется с поразительной скоростью. Еще два-три дня, максимум – неделя, и про инцидент с Абировым уже никто не вспомнит. Если бы он затаился и выждал неделю-другую – потом вполне мог бы спокойно продолжать свою депутатскую деятельность. Не он первый, многие уже побывали на его месте и весьма удачно выкрутились. Тем более что у пострадавшего нет к нему претензий, а некоторые коллеги-депутаты грудью встали на его защиту, уверяя, что ошибиться может каждый и не надо подстреливать на взлете молодого, активного и амбициозного политика.

Пока одни его травили, другие – защищали, а милиция решала вопрос с возбуждением уголовного дела, Абиров принял по-настоящему мужское (и по-настоящему политическое) решение: на своей странице в соцсетях он написал, что решил сложить с себя полномочия депутата парламента.

"Полностью осознаю серьезность произошедшего, чувствую ответственность и готов взять на себя ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Проанализировав и глубоко подумав, я принял решение о передаче мандата депутата Жогорку Кенеша КР. К сожалению, после случившегося считаю, что не имею морального права занимать эту должность".

Решение это говорит прежде всего о том, что "молодой и амбициозный" Жаныбек Абиров вырос во вполне зрелого политика. Который в курсе перемен, происходящих в стране, когда с каждым проштрафившимся деятелем – какой бы пост он ни занимал – особо не церемонятся. На фоне развернутой борьбы с коррупцией и всевозможными злоупотреблениями, начатой президентом Жапаровым и генералом Ташиевым, "отсидеться и переждать" не удается ни одному правоохранителю, чиновнику, госслужащему.

Грамотное решение еще и с точки зрения уважения к коллегам по ЖК, которые сейчас мечутся, не в силах определиться, давать ли согласие на его привлечение к уголовной ответственности. Теперь метаться не надо. Можно поразмышлять о том, как самим не попасть в подобную ситуацию.

Жаныбек Абиров все это понял и просчитал. И поступил честно по отношению к избирателям, коллегам, а главное – к самому себе.

Что там будет дальше с уголовным делом и какое наказание понесет молодой депутат? Будет ли принята его отставка? Удастся ли ему полностью реабилитироваться и восстановить доброе имя? Это все выяснится в ближайшее время. Но мужской поступок Жаныбека Абирова многие уже оценили по достоинству. В комментариях пишут: "Правильное решение и хороший пример всем госслужащим, надо отвечать за свои поступки", "Мужик сделал – мужик ответил! Если бы остался, подмочил бы серьезно репутацию", "Это случай сделает его только мудрее".

И многие, несмотря ни на что, желают ему удачи.