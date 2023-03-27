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Жители Тюпа смогли попасть на личный прием к министру труда

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Сегодня, 27 марта, состоялась встреча жителей Тюпского района Иссык-Кульской области с министром труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергеном Базарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава минтруда рассказал собравшимся малоимущим семьям, пожилым и гражданам с инвалидностью об активных мерах по снижению безработицы и выводу из бедности, которые сегодня реализуются.

"Общий уровень безработицы на начало года составил 5,3%, произошло снижение на 0,5%. На прошлый год общая численность безработных снизилась на 5%. Такие показатели мы смогли достичь за счет усиления работы служб занятости, внедрения социального контракта.

Уже почти 3000 малоимущих семей получили по 100 тысяч сомов от государства и открыли свой бизнес. В этом году еще 10 тысяч человек пройдут бесплатные курсы финансовой грамотности, организованные министерством.

Их научат составлять бизнес-план, определять доходность задуманного проекта. Потом они также получат по 100 тысяч сомов", - рассказал Кудайберген Базарбаев.

По словам министра, еще одни успешным механизмом преодоления трудной жизненной ситуации стал проект "Продукты в обмен на труд".

"В рамках проекта мы предлагаем малоимущим семьям участвовать в общественных работах, за которые выдаем муку и растительное масло. В 2022 году было распределено более четырех тонн продовольствия. Всего было реализовано более 700 проектов по всей стране", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/428321
Теги:
Минтруда, Тюпский район, Кыргызстан
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