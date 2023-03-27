В Ленинском районе Бишкека могут пройти выборы депутатов ЖК

В случае одобрения сдачи мандата Жаныбека Абирова в Ленинском районе Бишкека ожидаются повторные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Об этом редакции vb.kg пояснили в ЦИК КР.

Сообщается, что если Абиров лишится мандата, то по закону в течение двух месяцев президент должен назначить новые выборы.

Напомним, 12 марта в одном из ресторанов произошла драка с участием Жаныбека Абирова. Пострадавшего от кулаков депутата охранника госпитализировали в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Он обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении Абирова. Позже он написал встречное письмо о том, что не имеет претензий к народному избраннику.