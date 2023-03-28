Россия построит в Оше современный учебный комплекс на 1224 мест

В Оше состоялась встреча мэра города Бакытбека Жетигенова с делегацией управления президента Российской Федерации во главе с заместителем начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антоном Рыбаковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи стороны обсудили реализацию запланированного проекта по строительству современной школы на территории города Ош от имени Российской Федерации.

В своей приветственной речи градоначальник отметил, что данный учебный комплекс станет передовым образовательным объектом на территории города по подготовке учащихся согласно современным стандартам образования и подчеркнул, что, со стороны мэрии города Ош в реализации данного проекта будет оказана вся необходимая поддержка и содействие.

"Это будет современный учебный комплекс на 1224 места с бассейнами, стадионами, спортивными площадками. Этот объект будет символом российско-кыргызской дружбы на многие десятилетия вперёд. Надеемся на тесное сотрудничество со стороны Министерства образования и науки КР, органов местного самоуправления. В целом по республике будет построено 9 таких комплексов - в каждой области и в городах Бишкек и Ош.

Как и планировалось, в данный учебный комплекс будут методически привлекать как местных учителей русского языка, так и педагогов, прошедших необходимую подготовку в соответствующих педагогических вузах России. Это будет совместный квалифицированный коллектив, который будет проводить обучение согласно современным инновационным, цифровым образовательным технологиям", - сообщил А.Рыбаков.

В рамках встречи сообщено, что делегация ознакомилась на месте с предлагаемыми участками для строительства объекта, и итоговое решение будет принято после проведения необходимых процедур согласования инфраструктурных и градостроительных аспектов.

Также обсуждено решение инфраструктурно-градостроительных вопросов, содействие в оперативности принятия решений, изыскательных работах.

В данной встрече также приняли участие заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова и председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков, которые отметили, что 29 марта планируется подписание межправительственного соглашения по строительству указанных образовательных комплексов и подчеркнули о намерениях развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.