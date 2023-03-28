"Автобус солидарности" оказал юридическую помощь 1199 гражданам

В целях повышения правовой грамотности населения, оказания бесплатной юридической помощи с 13 по 25 марта текущего года в отдаленных селах Ошской, Нарынской и Чуйской областей была проведена акция "Автобус солидарности". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
По ее данным, в ходе данной акции координаторы системы гарантированной государством юридической помощи, адвокаты, государственные нотариусы и сотрудники других государственных органов оказали бесплатную консультативно-правовую помощь населению в указанных пилотных областях.
В результате бесплатную юридическую помощь получили 1199 человек.
Из них:
Ошская область-419
Нарынская область-411
Чуйская область-369
Из них:
Женщины-688
Мужчины-511
По социальному статусу:
Малообеспеченные граждане-358
Граждане пенсионного возраста-208
Трудоспособные граждане-185
Безработные граждане-401
Несовершеннолетние–4
Лица с ограниченными возможностями здоровья-43
Обращения граждан:
Вопросы, связанные с земельным правом-322
Вопросы, связанные с социальной защитой-364
Вопросы, связанные с документацией-180
Вопросы, связанные с имуществом-120
В этот же период службой была проведена масштабная информационно-разъяснительная кампания о системе гарантированной государством юридической помощи через средства массовой информации (телевидение, радио) и социальные сети в интернете.