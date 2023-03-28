"Автобус солидарности" оказал юридическую помощь 1199 гражданам

В целях повышения правовой грамотности населения, оказания бесплатной юридической помощи с 13 по 25 марта текущего года в отдаленных селах Ошской, Нарынской и Чуйской областей была проведена акция "Автобус солидарности". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, в ходе данной акции координаторы системы гарантированной государством юридической помощи, адвокаты, государственные нотариусы и сотрудники других государственных органов оказали бесплатную консультативно-правовую помощь населению в указанных пилотных областях.

В результате бесплатную юридическую помощь получили 1199 человек.

Из них:

Ошская область-419

Нарынская область-411

Чуйская область-369

Из них:

Женщины-688

Мужчины-511

По социальному статусу:

Малообеспеченные граждане-358

Граждане пенсионного возраста-208

Трудоспособные граждане-185

Безработные граждане-401

Несовершеннолетние–4

Лица с ограниченными возможностями здоровья-43

Обращения граждан:

Вопросы, связанные с земельным правом-322

Вопросы, связанные с социальной защитой-364

Вопросы, связанные с документацией-180

Вопросы, связанные с имуществом-120

В этот же период службой была проведена масштабная информационно-разъяснительная кампания о системе гарантированной государством юридической помощи через средства массовой информации (телевидение, радио) и социальные сети в интернете.