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ГКНБ задержан бывший глава департамента сотовой компании MEGA

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту закупки оборудования по завышенной стоимости задержан еще один бывший руководитель ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MEGA). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, выявлен факт закупки оборудования в ЗАО "Альфа Телеком" по завышенным ценам.

"Бывший руководитель департамента по IT-технологиям ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT - оборудования по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов без учета налогов.

На основании добытых доказательств Д.Б.Б. в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/428345
Теги:
ГКНБ, задержание, Мегаком
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