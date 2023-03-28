ГКНБ задержан бывший глава департамента сотовой компании MEGA

ГКНБ КР по факту закупки оборудования по завышенной стоимости задержан еще один бывший руководитель ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MEGA). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, выявлен факт закупки оборудования в ЗАО "Альфа Телеком" по завышенным ценам.

"Бывший руководитель департамента по IT-технологиям ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT - оборудования по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов без учета налогов.

На основании добытых доказательств Д.Б.Б. в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".