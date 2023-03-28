КР и Турция будут сотрудничать в сфере развития инклюзивного спорта

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с представителями Специальной федерации Турции по спортивным играм среди детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере развития спорта для детей с ОВЗ.

Стороны отметили важное значение в привлечении детей с ОВЗ к занятиям подходящим видом спорта для наибольшего результата в их воспитании и развитии.

Градоначальник особо подчеркнул, что со стороны мэрии города Ош в данном направлении будет оказан всесторонняя поддержка и содействие.

Как напоминает муниципалитет, 4-6 декабря 2022 года в городе Анталья Турции прошли спортивные игры для детей с ОВЗ среди 5 стран, в которых дети общественного благотворительного фонда родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра-Юг" завоевали 4 золотых медали, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.