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КР и Турция будут сотрудничать в сфере развития инклюзивного спорта

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с представителями Специальной федерации Турции по спортивным играм среди детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере развития спорта для детей с ОВЗ.

Стороны отметили важное значение в привлечении детей с ОВЗ к занятиям подходящим видом спорта для наибольшего результата в их воспитании и развитии.

Градоначальник особо подчеркнул, что со стороны мэрии города Ош в данном направлении будет оказан всесторонняя поддержка и содействие.

Как напоминает муниципалитет, 4-6 декабря 2022 года в городе Анталья Турции прошли спортивные игры для детей с ОВЗ среди 5 стран, в которых дети общественного благотворительного фонда родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра-Юг" завоевали 4 золотых медали, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.


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URL: https://www.vb.kg/428347
Теги:
дети, Ош, спорт, Турция, ЛОВЗ
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