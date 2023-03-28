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Спецслужбы КР и РК задержали таджикистанца со 100 кг героина

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В результате совместной спецоперации спецслужб Кыргызстана и Казахстана был задержан 37-летний гражданин Таджикистана К.О.А. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, он был задержан в результате длительной многоэтапной разработки и слаженных действий оперативниками СБНОН МВД КР, ГКНБ КР и КНБ РК.

"Проведена международная специальная операция по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, который специализировался на перевозке и сбыте крупных партий наркотиков афганского происхождения через Кыргызскую Республику.

Так, при транспортировке и хранении более 100 кг наркотического средства "героин", на территории Алматы Республики Казахстан задержан организатор наркоканала гражданин Республики Таджикистан К.О.А. 1986 г.р., в том числе на территории Кыргызской Республики.

Проводятся дальнейшие совместные мероприятия, направленные на установление других возможных участников наркосиндиката".


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URL: https://www.vb.kg/428349
Теги:
ГКНБ, наркотики, Таджикистан
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