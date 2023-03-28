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Победителем открытого чемпионата по выездке стала Анастасия Лещинкская

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- Назгуль Абдыразакова
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На базе конноспортивной школы СДЮШОР "Кулук" определился чемпион города Бишкек по выездке. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, соревнования проходили при поддержке департамента физической культуры и спорта, туризма по работе с молодежью мэрии города Бишкек, а так же Федерации конного спорта Кыргызской Республики.

Всего в турнире приняли участие 20 спортивных пар.

Турнир проводится ежегодно с целью популяризации конного спорта среди детей, а так же для выявления сильнейших спортсменов взрослой категории и формирования основной сборной команды для участия в международном турнире по выездке который пройдет в апреле этого года в городе Ташкент.

В езде предварительный приз А:

-1-место заняла Халова Алина на лошади по кличке Барон 67,000%;

-2- место заняла Ловчева Эвелина на лошади по кличке Византия 63,125%;

-3-место заняла Кузлякина Вероника на лошади по кличке Юрий-Бойко 62,625%.

В езде предварительный приз Б:

-1- место заняла Киселева Екатерина на лошади по кличке Жизель 65,482%;

-2-место заняла Халова Алина на лошади по кличке Барон 64,892%;

-3-место заняла Кузлякина Вероника на лошади по кличке Жизель 63,892%.

Победителем стала Лещинская Анастасия на лошади по кличке Лакоста с результатом 65,771%. На второй строчке Новицкая Дана на лошади по кличке Сагитта 59,661%. И замкнула тройку Рустемова Алуа выступавшая на лошади по кличке Византия с результатом 59,321%.


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URL: https://www.vb.kg/428353
Теги:
конный спорт, чемпионат, Бишкек
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