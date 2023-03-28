Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 6 км рыболовных сетей

С 12 марта водолазами МЧС из загрязненных участков Иссык-Кульской акватории вывезено 6400 метров рыболовных сетей и 2505 кг мусора, состоящего из пластиковых бутылок и целлофановых пакетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, расчищена общая площадь 24 215 га 76 соток, включая участки озера в Тюпе, Джети-Огузском районе и городе Каракол.

В настоящее время работы по вывозу мусора, нанесшего вред флоре и фауне озера, продолжаются в районе села Курмунту Тюпского района.

Как отмечает ведомство, масштабная очистка Иссык-Куля проводится по инициативе и указу президента Садыра Жапарова.