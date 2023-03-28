Погода
$ 87.63 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

Из озера Иссык-Куль водолазы вытащили более 6 км рыболовных сетей

225  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 12 марта водолазами МЧС из загрязненных участков Иссык-Кульской акватории вывезено 6400 метров рыболовных сетей и 2505 кг мусора, состоящего из пластиковых бутылок и целлофановых пакетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, расчищена общая площадь 24 215 га 76 соток, включая участки озера в Тюпе, Джети-Огузском районе и городе Каракол.

В настоящее время работы по вывозу мусора, нанесшего вред флоре и фауне озера, продолжаются в районе села Курмунту Тюпского района.

Как отмечает ведомство, масштабная очистка Иссык-Куля проводится по инициативе и указу президента Садыра Жапарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428356
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, экология, браконьерство, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  